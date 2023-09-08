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Sırbistan FIBA Dünya Kupası’nda finalde

Sırbistan, FIBA Dünya Kupası Yarı Finali’nde Kanada’yı 95-86'lık skorla mağlup ederek finale yükseldi. Sırbistan 2014 yılından sonra ikinci kez finale çıktı. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 13:03 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 14:41
Sırbistan FIBA Dünya Kupası’nda finalde

Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ortaklaşa düzenlediği 2023 FIBA Dünya Kupası'nda yarı finaller, Filipinler'in Pasay şehrinde bulunan Manila Mall of Asia Arena'da oynanıyor. Finalin ilk maçında Sırbistan ile Kanada karşı karşıya geldi.

Sırplar ilk periyodu 23-15 üstün tamamlarken, devreye de 52-39'luk skorla önde girdi. Üçüncü periyodu 75-63 üstünlükle bitiren Sırbistan, son periyotta Kanada'nın dönmesine izin vermedi ve 95-86'lık skorla parkeden galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorerleri 23'er sayı ile Sırbistan'dan Bogdan Bogdanovic ile Kanada'dan RJ Barrett oldu.

Sırbistan 2014 yılından sonra ikinci kez Dünya Kupası'nda finale yükseldi. Sırplar 2014 yılındaki finalde ABD'ye 129-92'lik skorla yenilerek ikinci olmuştu.

Yarı finalinin diğer müsabakasında bugün ABD ile Almanya karşılaşacak.

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