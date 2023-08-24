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Potada Dünya Kupası'nı 53 yıldır ev sahibi ülkeler kazanamadı

Filipinler, Japonya ve Endonezya'da başlayacak 2023 Basketbol FIBA Dünya Kupası'nı 53 yıldır ev sahibi takım kazanamadı. FIBA Dünya Kupası'nı ev sahibi olarak kazanan son ülke, 1970'te Yugoslavya oldu. Bugüne dek düzenlenen 18 şampiyonada sadece Arjantin, Brezilya ve Yugoslavya, seyircisi önünde şampiyonluk yaşadı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 11:53
Potada Dünya Kupası'nı 53 yıldır ev sahibi ülkeler kazanamadı

Organizasyon ilk kez 1950'de Arjantin'de düzenlenirken, ev sahibi ekip kupayı kazanma başarısı gösterdi. 1963'teki organizasyonda ev sahibi Brezilya zafere ulaştı. Yugoslavya'nın mutlu sona ulaştığı 1970 Dünya Kupası ise ev sahibi ekiplerin kazandığı son turnuva oldu.

Yugoslavya'nın şampiyonluğunun ardından düzenlenen son 12 turnuvada ev sahibi takımlar kupayı kaldırmayı başaramadı.

Ev sahipleri 5 kez final oynadı

Ev sahibi takımlar, kupada 5 kez final oynadı.

Arjantin, Brezilya ve Yugoslavya, ev sahibi ülke olarak finalde rakiplerine üstünlük kurmayı başardı.

Kupaya 1954'te ev sahipliği yapan Brezilya, ABD'ye yenilerek ikinci oldu.

Türkiye de ev sahibi ülke olarak final oynama başarısı gösteren takımlar arasında yer aldı. Türkiye, 2010 Dünya Kupası'nda ABD ile İstanbul'da oynadığı final maçını 81-64 yitirerek gümüş madalyada kaldı.

İlk 5 şampiyona Amerika kıtasında yapıldı

1950-1967 yılları arasındaki ilk 5 Dünya Şampiyonası, Amerika kıtasında gerçekleştirildi.

Bu ilk 5 organizasyonda Brezilya 2, Arjantin, Şili ve Uruguay ise birer kez katılımcıları konuk etti.

Amerika kıtası dışındaki ilk organizasyon Yugoslavya'da

Amerika kıtası dışındaki ilk organizasyona, 1970'te Yugoslavya ev sahipliği yaptı.

Arjantin, Brezilya ve İspanya, kupanın ev sahipliğini ikişer kez üstlendi. Filipinler ve Japonya da bu seneki organizasyonla kupaya ikinci kez ev sahipliği yapma hakkı elde etti.

Endonezya'nın ilk kez ev sahipliği şansı yakaladığı turnuvayı, Şili, Uruguay, Yugoslavya, Porto Riko, Kolombiya, Kanada, Yunanistan, ABD, Türkiye ve Çin ise birer kez düzenledi.

Asya kıtasında 4. kez yapılacak

Kupa maçları, Asya kıtasında üst üste ikinci olmak üzere 4. kez gerçekleştirilecek.

Bu kıtadaki ilk Dünya Kupası'na 1978'de Filipinler ev sahipliği yaptı. 2006'daki organizasyon Japonya'da, 2019'daki turnuva ise Çin'de oynandı.

- Ev sahipleri ve şampiyonlar

Bugüne dek yapılan 18 şampiyonanın ev sahipleri ve şampiyonlar şöyle:

Yıl Yer Şampiyon
1950 Arjantin ARJANTİN
1954 Brezilya ABD
1959 Şili BREZİLYA
1963 Brezilya BREZİLYA
1967 Uruguay SSCB
1970 Yugoslavya YUGOSLAVYA
1974 Porto Riko SSCB
1978 Filipinler YUGOSLAVYA
1982 Kolombiya SSCB
1986 İspanya ABD
1990 Arjantin YUGOSLAVYA
1994 Kanada ABD
1998 Yunanistan YUGOSLAVYA
2002 ABD YUGOSLAVYA
2006 Japonya İSPANYA
2010 Türkiye ABD
2014 İspanya ABD
2019 Çin İSPANYA

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