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Samsunspor Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi!

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi Özgür Adıgüzel Sezonu Play-Off final serisinin 3'üncü maçında Semt 77 Yalovaspor Basketbol’u 65-58 mağlup eden Samsunspor Basketbol Süper Lig'e yükseldi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 21:04
Samsunspor Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi!

Samsunspor, Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi. Play-Off final serisinde Semt 77 Yalovaspor ile karşılaşan kırmızı-beyazlılar, Yalova'da oynanan serinin 3'üncü maçını 65-58 kazanarak seriyi 3-0 önde tamamladı ve mutlu sona ulaştı.

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi Özgür Adıgüzel Sezonu Play-Off final serisinin 3'üncü maçı Yalova 90.Yıl Spor Salonu'nda oynandı. Seride 2-0 önde olan Samsunspor Basketbol, ev sahibi Semt 77 Yalovaspor Basketbol'u 65-58 mağlup etti. Çağdaş Bodrumspor'un ardından Basketbol Süper Ligi'ne yükselen 2'nci takım olan Samsun ekibinde Watkins 23 sayıyla oynadı. Göktuğ Baş da 19 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Samsunspor Basketbol, maçın ardından düzenlenen törenle kupasını aldı.

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