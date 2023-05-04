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TBF: “Yaşanan bu olayın takipçisi olacağız”

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 7Days Eurocup finalinde Gran Canaria ile Türk Telekom, mücadelesi öncesi ve sonrasında yaşanan olayların takipçisi olacaklarını açıkladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 18:30
TBF: “Yaşanan bu olayın takipçisi olacağız”

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 7Days Eurocup finalinde Gran Canaria ile Türk Telekom, mücadelesi öncesi ve sonrasında yaşanan olayların takipçisi olacaklarını açıkladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, "7Days Eurocup finalinde mücadele eden temsilcimiz Türk Telekom, İspanya'nın Gran Canaria ekibiyle karşılaşmış ve organizasyonu da ikinci sırada tamamlamıştır. Bu müsabaka öncesinde temsilcimiz Türk Telekom'un antrenman yaptığı salon yolunda başantrenör Erdem Can'ın yaralanmasıyla sonuçlanan rezil olay, Türkiye Basketbol Federasyonu olarak bizleri derinden üzmüştür. Benzeri görülmemiş bu şok edici olay ve saha içinde uygulanan çifte standarda rağmen ekibimiz Türk Telekom, sonuçtan bağımsız olarak parkede ortaya koymuş olduğu performansla tüm Türkiye'yi gururlandırmıştır. Temsilcimiz Türk Telekom'un, final müsabakası gibi şampiyonun belirleneceği önemli bir karşılaşma öncesi, esnası ve sonrasında yaşamış olduğu korkunç olaylar, Türkiye Basketbol Federasyonu ile kulüplerimizin, EuroCup organizasyonu ile olan ilişkilerini bir kez daha gözden geçirme noktasına gelmesine yol açmıştır. Saha dışında yaşanan bu spor ahlakından uzak olay nedeniyle temsilcimiz Türk Telekom'a bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; yaşanan bu olayın takipçisi olacağımızı da tüm kamuoyuna duyuyoruz" denildi.

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