TBF'den depremzedeler için konteyner yerleşkesi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketleri bölgede yaşayan 13 milyondan fazla insanı etkilemiş ve 50 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Bu büyük felaketin ardından Türkiye Basketbol Federasyonu, AFAD iş birliğiyle bölgeye yardım tırları göndererek, AFAD'a 5 milyon lira tutarında maddi bağışta bulundu. Barınma sorunu yaşayan depremzedeler için de harekete geçen Türkiye Basketbol Federasyonu; AFAD ile yapılan görüşmelerin ardından, basketbol camiasının da desteğiyle Hatay'ın Belen ilçesinde konteyner kent kurulması için ortak bir proje geliştirdi.



Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) da konteyner kent ve basketbol sahasının kurulması için katkılarda bulundu. Basketköy'ün hayata geçmesi için aynı zamanda A Erkek Milli Takımı'nın, 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadığı Letonya ve deplasmandaki Belçika müsabakalarının biletlerinden elde edilen gelir de projeye aktarıldı.



Basketbol camiasının destekleri ve TBF ile AFAD arasında yürütülen ortak çalışmaların ardından kısa sürede hazır hale getirilen, içinde vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak yaşam malzemeleri bulunan eşyalı konteynerler, sosyal alanlar ve basketbol sahası bulunan Basketköy imzalanan mutabakatın ardından AFAD'a teslim edildi.



100 KONTEYNERDAN OLUŞAN BASKETKÖY PROJESİ

Hatay'ın Belen ilçesinde hayata geçirilen Basketköy, 11.397 m arazi üzerinde tefrişatlı ve eşyalı konteynerlerden oluşuyor. Bu projede; 100 adet yaşam konteyneri (2 oda + mutfak + banyo), 1 adet endüstriyel mutfak konteyneri (tüm tefrişleri dahil), 1 adet çamaşırhane ve ütü alanı olan konteyner, 1 adet revir konteyneri, 1 adet eğitim konteyneri, 1 adet mescid konteyneri, 1 adet basketbol sahası, rekreasyon ve çocuk oyun alanları, 1 adet eğitim çadırı, 1 adet depo çadırı ve 1 adet içi boş olarak genel ihtiyaçlar için ayrılmış çadır bulunuyor.



Basketköy'de barınma ihtiyacının yanı sıra psikolog, doktor ve eğitimcilerle depremzedeler için rehabilitasyon çalışmaları da geliştirilecek. Basketköy'de çocuklar ve gençler için oluşturulacak alanlarda, sosyal ve sportif organizasyonlar yapılacak.