Haberler Basketbol Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef derbi CANLI

Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef derbi CANLI

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef karşı karşıya geliyor. Bu heyecanlı derbinin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi 21:00 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi 21:34
Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef derbi CANLI

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. hafta heyecanı devam ediyor.

Derbide Fenerbahçe Beko, evinde Galatasaray Nef'i konuk ediyor.

Bu heyecanlı derbinin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

CANLI SKOR

1. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 24-13 Galatasaray Nef

2. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 47-25 Galatasaray Nef

3. PERİYOT OYNANIYOR: Fenerbahçe Beko 47-25 Galatasaray Nef

FENERBAHÇE BEKO - GALATASARAY NEF BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef basketbol maçı 3 Nisan Pazartesi günü saat 20:30'da beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanıyor

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Ali Koç Jorge Jesus’un biletini kesti! Ayrılık tarihini açıkladılar: İşte yeni takımı…
6,5 aylık hamile olan Aslı Enver’den karnı burnunda yeni paylaşım! Berkin Gökbudak’ın biricik eşine bakın! En cesur haliyle...
G.Saray'da transferde bombalar peş peşe!
F.Bahçe'de Jesus krizi! 4 futbolcu şikayet etti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef maçı saat kaçta?
Anadolu Efes evinde kazandı!
Seçme Kaydı sorgulama ekranı e-Devlet
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor YAYIN AKIŞI
Seçim günü seyahat etmek yasak mı?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sivasspor Başakşehir maçına hazırlanıyor! Sivasspor Başakşehir maçına hazırlanıyor! 20:12
Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef | CANLI Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef | CANLI 19:45
İtalya'dan flaş Mertens iddiası! İtalya'dan flaş Mertens iddiası! 19:08
Brezilya'dan şok Jorge Jesus iddiası! Brezilya'dan şok Jorge Jesus iddiası! 18:48
İstanbulspor - Fatih Karagümrük | CANLI İstanbulspor - Fatih Karagümrük | CANLI 18:15
Premier Lig'e teknik adam dayanmıyor! Premier Lig'e teknik adam dayanmıyor! 18:05
Daha Eski
Beşiktaş'tan Büyükekşi'ye yanıt! Beşiktaş'tan Büyükekşi'ye yanıt! 16:47
Milan planını yaptı! Zaniolo... Milan planını yaptı! Zaniolo... 16:26
Barcelona'ya UEFA şoku! Ceferin açıkladı! Barcelona'ya UEFA şoku! Ceferin açıkladı! 16:22
F.Bahçe'de Jesus krizi! 4 futbolcu şikayet etti F.Bahçe'de Jesus krizi! 4 futbolcu şikayet etti 16:14
G.Saray'da flaş Livakovic gelişmesi! G.Saray'da flaş Livakovic gelişmesi! 16:10
Trabzonspor'un Ankaragücü maçı kadrosu belli oldu! Trabzonspor'un Ankaragücü maçı kadrosu belli oldu! 16:05