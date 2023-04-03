Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef derbi CANLI

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. hafta heyecanı devam ediyor.
Derbide Fenerbahçe Beko, evinde Galatasaray Nef'i konuk ediyor.
Bu heyecanlı derbinin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.
CANLI SKOR
1. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 24-13 Galatasaray Nef
2. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 47-25 Galatasaray Nef
3. PERİYOT OYNANIYOR: Fenerbahçe Beko 47-25 Galatasaray Nef
FENERBAHÇE BEKO - GALATASARAY NEF BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef basketbol maçı 3 Nisan Pazartesi günü saat 20:30'da beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanıyor