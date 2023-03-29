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Türk Telekom - KK Buducnost maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Eurocup

EuroCup'ta heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Türk Telekom ile KK Buducnost karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türk Telekom - KK Buducnost basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 12:00 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 12:20
Türk Telekom - KK Buducnost maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Eurocup

EuroCup'ta yeni sezon heyecanı sürüyor. 18. hafta maçında temsilcimiz Türk Telekom, Karadağ temsilcisi KK Buducnost ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türk Telekom - KK Buducnost basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRK TELEKOM - KK BUDUCNOST BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türk Telekom - KK Buducnost basketbol maçı 29 Mart Çarşamba günü saat 20:00'de TRT SPOR 2'de canlı yayınlanacak.

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