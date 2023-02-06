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Türkiye Basketbol Federasyonu depremzedeler için yardım kampanyası başlattı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde yıkıma neden olan deprem meydana geldi. Türkiye Basketbol Federasyonu, depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldığını açıkladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 18:39
Türkiye Basketbol Federasyonu depremzedeler için yardım kampanyası başlattı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde yıkıma neden olan deprem meydana geldi. Türkiye Basketbol Federasyonu, depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldığını açıkladı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda toplanacak yardımların, ihtiyaç olan bölgelere gönderileceği ifade edilen açıklamada tüm kulüpler ve sporseverlerden destek istendi.

TBF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve tüm ülkemizi derinden etkileyen depremle ilgili gelişmeleri üzülerek takip etmekteyiz. Vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere AFAD iş birliğinde İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda toplanacak yardımlar, ihtiyaç olan bölgelere ulaştırılacaktır. Tüm kulüplerimizin ve sporseverlerin desteğini bekliyoruz."

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