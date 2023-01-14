Galatasaray Çağdaş Faktoring Çankaya Üniversitesi: 83-57 (MAÇ SONUCU ÖZET)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Çankaya Üniversitesi ile karşı karşıya geldi. Galatasaray Çağdaş Faktoring rakibini 83-57'lik skorla mağlup etmeyi başardı.
MAÇTAN DETAYLAR
Hakemler: Yiğit Gönültaş, Tolga Akkuşoğlu, Selena Gamze Öget Çerçi
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Nacickaite 9, Simge Tokmak, Prints 8, Miray Balotu, Merve Uygül, Pelin Derya Bilgiç 5, Işıl Alben 1, Devran Tanaçan, Mc Covan 19, Meltem Yıldızhan 10, Stevens 27, Tuğçe Canıtez 4
Çankaya Üniversitesi: Zellous 11, Ayşe Cora 6, İdil Türk 2, Sena Özekli, Gülse Uğur 1, Melike Yalçınkaya 2, Gizem Tüzün 2, Aleyna Fatma Cengizhan 2, Melike Tuğba Oral 3, Egbo 19, Nilay Aydoğan, Harris 9
1. Periyot: 26-13
Devre: 48-33
3. Periyot: 68-45
Maç Sonucu: 83-57