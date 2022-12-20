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Pınar Karşıyaka ya tamam ya devam maçına çıkacak! Rakip AEK

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Pınar Karşıyaka, Avrupa'da kritik bir maça çıkacak. İzmir temsilcisi, AEK ile karşı karşıya gelecek.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2022 Salı 11:30
Pınar Karşıyaka ya tamam ya devam maçına çıkacak! Rakip AEK

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Pınar Karşıyaka, Çarşamba günü Avrupa'da tamam ya da devam niteliğindeki son grup maçında Yunanistan'da AEK'ya konuk olacak.

Olimpiako Gymnastirio Ano Liosia Salonu'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma, Yunan temsilcisinin evinde 7 Aralık Çarşamba günü oynadığı Reggio Emilia maçında yaşanan olaylar sonrası aldığı ceza nedeniyle seyircisiz oynanacak. Lider Telekom Baskets Bonn'un adını direkt son 16 turuna yazdırmayı garantilediği grupta Play-In'e kalarak yoluna devam edecek iki takım AEK-Pınar Karşıyaka, Reggio Emilia-Bonn maçlarının ardından belli olacak.

Son grup maçları öncesi Karşıyaka, AEK ve Emilia 2'şer galibiyet, 3'er mağlubiyetle art arda sıralanıyor. İzmir ekibi Çarşamba günü deplasmanda rakibini mağlup ederse gruptaki diğer karşılaşmanın sonucuna bakmadan ikinci olarak adını Play-In etabına yazdıracak. Temsilcimiz mağlubiyet durumunda ise ikili averajının iyi olduğu Emilia'nın evinde liderliği garantileyip iddiasız kalan Bonn'a yenilmesini bekleyecek. Bu ihtimalde Karşıyaka Emilia'yı ikili averajla geçip grubu üçüncü bitirecek. Pınar Karşıyaka mağlup olursa Emilia'nın kazanması halinde grupta son sırada kalarak Avrupa defterini bu sezon erken kapatacak. Yeşil-kırmızılı ekip yoluna devam ederse Play-In etabında A Grubu'nda Tofaş veya UCAM Murcia'yla son 16 için eşleşecek. Bu grupta da sıralama Çarşamba günü Tofaş-Murcia maçıyla belli olacak.

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