Haberler Basketbol TBF lisansını iptal etti! Erşan Kartal'ın hakemlik kariyeri bitti

TBF lisansını iptal etti! Erşan Kartal'ın hakemlik kariyeri bitti

Son dakika spor haberleri... Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, son olarak Frutti Extra Bursaspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol maçında görev alan hakem Erşan Kartal'ın lisansını iptal etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 10:03
TBF lisansını iptal etti! Erşan Kartal'ın hakemlik kariyeri bitti

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Antalya Bölgesi A Klasman Hakemi Erşan Kartal'a lisans iptali ve toplamda 1 yıl 4 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.

Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kurulun bugünkü toplantısında alınan kararla Kartal'ın hakemlik kariyeri sona erdi.

Basketbol Disiplin Talimatı'nın 29/1, 29/5 ve 29/6. maddeleri kapsamında toplam 1 yıl 4 ay hak mahrumiyeti alan Kartal'ın lisansının da TBF Hakemler Talimatı'nın 9/4/d ve 19/3. maddeleri ile Basketbol Disiplin Talimatı'nın 23. maddesi gereğince oy birliğiyle iptal edildiği aktarıldı.

Son olarak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasındaki Frutti Extra Bursaspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol maçında görev alan Kartal, bu müsabakadaki ihlalleri gerekçesiyle disipline sevk edilmişti.

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