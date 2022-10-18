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Titretin Avrupa'yı

THY Avrupa Ligi’nde F.Bahçe, Fransız ekibi Asvel’i konuk edecek. A. Efes de Valencia’yı ağırlayacak. Telekom Avrupa Kupası’nda Hamburg’la kapışacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 06:50
Titretin Avrupa'yı

Fenerbahçe ile Anadolu Efes, Avrupa'nın bir numaralı kupası THY Avrupa Ligi'nde parkeye çıkacak. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında bugün Fransız temsilcisi ASVEL'i konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka 20.45'te başlayacak. Sarı-lacivertliler, ligdeki ilk maçında Bayern Münih'i deplasmanda 74-62, ikinci maçında ise Playtika'yı sahasında 86-71 mağlup etti. Konuk ekibin ise 2 maç sonunda birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunuyor.

EFES'TEN 1 GALİBİYET, 1 YENİLGİ

Anadolu Efes ise İspanya temsilcisi Valencia Basket'i konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Anadolu Efes, geride kalan iki haftada birer galibiyet ve yenilgi yaşadı. İlk maçında Kızılyıldız mts'yi yenen lacivert-beyazlılar, ikinci haftada AS Monaco'ya deplasmanda yenilerek ligde 6'ncı sırada yer aldı. Ligde henüz galibiyeti olmayan 5 takım arasında bulunan Valencia Basket ise Cazoo Baskonia ve LDLC ASVEL ile oynadığı maçlardan mağlup ayrıldı.

BAHÇEŞEHİR BILBAO ÖNÜNDE

Bahçeşehir Koleji, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 2. hafta maçında bugün 21.30'da İspanya'nın Surne Bilbao takımına konuk olacak. Bahçeşehir Koleji, grubundaki ilk maçında Igokea m:tel'i 70-67 yendi. Türk Telekom da ULEB Avrupa Kupası ikinci maçında Almanya'da 20.30'da Hamburg Towers ile karşılaşacak.

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