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Anadolu Efes Will Clyburn transferini resmen açıkladı!

Son EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes, bombayı patlattı. Mavi beyazlılar, Avrupa'nın yıldız oyuncularından Will Clyburn'ü resmen açıkladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 11:58
Anadolu Efes Will Clyburn transferini resmen açıkladı!

THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes, ABD'li forvet Will Clyburn'ü transfer etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 2.01 metre boyundaki forvet oyuncusu ise 2 yıllık sözleşme imzalandı.

2013'te Iowa State Üniversitesi'nden mezun olan Will Clyburn, profesyonel kariyerine 2013-2014 sezonunda Almanya'nın Ratiopharm Ulm takımında başladı. Burada iki sezon forma giydikten sonra İsrail'in Hapoel Holon takımında bir sezon görev yapan 32 yaşındaki basketbolcu, 2016-2017 sezonu başında Darüşşafaka'ya transfer oldu.

Darüşşafaka'da da bir sezon forma giyen başarılı oyuncu, bir sezon sonra Rusya'nın CSKA Moskova takımının yolunu tuttu ve 2021-22 sezonu sonuna kadar burada görev yaptı.

2018, 2019 ve 2021'de CSKA Moskova forması ile VTB Ligi şampiyonluğuna ulaşan Clyburn, 2018-2019 sezonunda THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı. Söz konusu sezonda Dörtlü Final'in en değerli oyuncusu seçilen tecrübeli forvet, sezonun en iyi beşinde de yer aldı.

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde CSKA Moskova forması ile 20 maçta 28 dakika 11 saniye ortalama süre alan ABD'li oyuncu, 14,9 sayı, 5,2 ribaunt ve 1,7 asist ortalamaları ile mücadele etti.

VTB Ligi'nde ise 26 maçta 26 dakika 7 saniye ortalama süre alan Will Clyburn, 13,3 sayı, 3,8 ribaunt ve 1,8 asist ortalamaları yakaladı.

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