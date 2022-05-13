Pınar Karşıyaka - Anadolu Efes: 79 - 73 (MAÇ SONUCU)

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Pınar Karşıyaka sahasında Anadolu Efes'i 79-73 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi. Serinin üçüncü maçı pazar günü İstanbul'da oynanacak.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Alper Altuğ Köselerli xx, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu xx
Pınar Karşıyaka: Roll xxx 20, Taylor xxx 20, Colson xx 12, M'Baye x 6, Tyus xx 12, Yunus Sonsırma x 4, Mahir Ağva x 1, Can Korkmaz x 4, Murat Göktaş
Başantrenör: Ufuk Sarıca
Anadolu Efes: Buğrahan Tuncer xx 9, Larkin xx 11, Anderson x 7, Singelton xx 15, Pleiss x 6, Bryant x 6, Ömer Can İlyasoğlu x 5, Erten Gazi x 1,Dunston xx 13, Yiğitcan Saybir x
Başantrenör: Ergin Ataman
1. Periyot: 21-22 (Anadolu Efes lehine)
Devre: 49-42 (Pınar Karşıyaka lehine)
3. Periyot: 63-57 (Pınar Karşıyaka lehine)