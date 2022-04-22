Finale yürüyor

Uleb Avrupa Kupası'nda Frutti Extra Bursaspor fırtınası esiyor. Dusan Alimpijevic'in çalıştırdığı yeşil-beyazlılar, Fenerbahçe'yle tarihi zaferler yaşayan Zeljko Obradovic'in takımı Partizan NIS'e Stark Arena'da saf dışı bırakarak çeyrek finale yükseldi. Son 14 saniyeye 5 sayı geride girdiği maçı uzatmaya götüren Bursaspor, 103-95 kazanarak Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija'nın rakibi oldu. 20 bin Partizan taraftarı önünde kazanan Bursaspor'da Başkan Sezer Sezgin, 'Avrupa ekollerinden Partizan'ı elediğimiz için mutlu ve gururluyuz. Avrupa'nın en büyük ikinci kupasında final neden olmasın' dedi. Son 16'dan itibaren tek maçlı eleme usulü uygulanan Avrupa Kupası'nı kazanan takım THY Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde edecek.