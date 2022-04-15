Haberler Basketbol Basketbolda haftanın programı belli oldu

Basketbolda haftanın programı belli oldu

ING Basketbol Süper Ligi'nde 28, Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde de 27. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 16:01
Basketbolda haftanın programı belli oldu

ING Basketbol Süper Ligi'nde 28'inci, Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 27'nci hafta karşılaşmaları oynanacak

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

16 Nisan Cumartesi

13.00 Büyükçekmece Basketbol-Beşiktaş Icrypex (Gazanfer Bilge)

13.00 Türk Telekom-Pınar Karşıyaka (Ankara)

15.30 Bahçeşehir Koleji-Gaziantep Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)

18.00 Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor (Sinan Erdem)

20.30 TOFAŞ-Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)

17 Nisan Pazar:

13.00 HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Galatasaray Nef (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

18.00 Aliağa Petkimspor-Semt77 Yalovaspor (ENKA)

20.30 Darüşşafaka-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

20.00 Finalspor-Akran Gemlik Basketbol (Naim Süleymanoğlu)

16 Nisan Cumartesi

14.00 Samsunspor-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)

15.45 Manisa Büyükşehir Belediyespor-TED Ankara Kolejliler (Tarık Almış)

17.30 Mamak Belediyespor-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Mamak Belediyesi)

17 Nisan Pazar:

14.00 HDI Sigorta Antalya Güneşi-Akhisar Belediye Basketbol (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

15.45 Beysu Konyaspor Basketbol-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kagıtspor (Selçuklu)

17.30 Fethiye Belediyespor-OGM Ormanspor (Fethiye Beşkaza)

18 Nisan Pazartesi:

18.00 Sigortam.Net-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Cebeci)

Kadınlar Süper Ligi'nde son hafta maçları 19 Nisan'da

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 26'ncı ve normal sezonun son hafta maçları 19 Nisan Salı günü yapılacak.

Ligde yarın ise 21. haftadan ertelenen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Nesibe Aydın ve Galatasaray-UMF Yapı İzmit Belediyespor maçlarıyla, 25. haftanın son maçı Fenerbahçe Safiport-BOTAŞ karşılaşması oynanacak.


DİĞER
Seda Sayan'ın müstakbel gelini Miray Daner adeta eridi! Kara Tahta'nın Irmak'ı Miray Daner'in son hali olay oldu!
Nakliyeciler ile galericiler birbirine girdi! Lüks araçlar arasında bir kişi bıçaklandı
Kartal Sebastian Nanasi'yi gündemine aldı!
F.Bahçe transferi resmen açıkladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe'de ayrılık! Resmen ayrılık...
Basketbol kurallarında değişiklik yapıldı!
Güneş fırtınası nedir? Güneş fırtınası ne zaman olacak? Güneş fırtınasının dünyaya etkileri neler?
Ayasofya Fatih Medresesi açılıyor
15 Nisan barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor - Karagümrük maçı saat kaçta? Trabzonspor - Karagümrük maçı saat kaçta? 16:42
Burnley 10 yıllık hocasıyla yollarını ayırdı! Burnley 10 yıllık hocasıyla yollarını ayırdı! 16:30
Metin Öztürk'ten Antalyaspor'a Nuri Şahin yanıtı! Metin Öztürk'ten Antalyaspor'a Nuri Şahin yanıtı! 16:27
Denizli'den kritik galibiyet! Denizli'den kritik galibiyet! 16:24
Juventus Cuadrado'nun sözleşmesini yeniledi! Juventus Cuadrado'nun sözleşmesini yeniledi! 16:21
Barcelona'da ibre Inaki Pena'ya döndü! Barcelona'da ibre Inaki Pena'ya döndü! 16:06
Daha Eski
Potada haftanın programı belli oldu Potada haftanın programı belli oldu 16:01
Löw Fenerbahçe'den dünyaları istedi! Löw Fenerbahçe'den dünyaları istedi! 15:18
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 6. etabın galibi Ewan! Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 6. etabın galibi Ewan! 15:17
Keçiörengücü-Denizlispor | CANLI Keçiörengücü-Denizlispor | CANLI 14:44
Antalyaspor'dan Nuri Şahin açıklaması! Galatasaray... Antalyaspor'dan Nuri Şahin açıklaması! Galatasaray... 14:43
Trabzonspor o taraftarlarını unutmadı! Trabzonspor o taraftarlarını unutmadı! 14:29