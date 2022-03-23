Türk gecesi

Avrupa basketbolundaki iki temsilcimiz bugün sahne alacak. Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında bugün deplasmanda İspanya'nın Bitci Baskonia takımıyla karşılaşacak. Buesa Arena'da oynanacak mücadele, 22.30'da başlayacak ve beIN Haber'den yayınlanacak. Fenerbahçe, 12 galibiyet ve 13 mağlubiyetle haftaya 11. sırada girdi.

ASLAN'IN TUR ŞANSI YOK

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray NEF ise son 16 turu I Grubu'nun 6. ve son haftasında Almanya'nın MHP Riesen Ludwigsburg ekibini konuk edecek. İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, 20.00'de başlayacak ve Tivibu Spor 2'den yayınlanacak. Grupta 4 mağlubiyeti bulunan Galatasaray Nef, son maçlar öncesi tur atlama şansını kaybetti.