SPOR HABERİ - Basketbolda menajerlik uygulaması değişiyor!

FIBA Hukuk Komisyonu üyesi Justas Kalinauskas, "FIBA Merkez Kurulu, büyük bölümü oyuncuların ve özellikle 18 yaşın altındaki genç oyuncuların çıkarlarını korumaya yönelik çok sayıda önemli düzenleme değişikliğini onayladı." dedi.

ANA FIBA LİSANSLI MENAJERLER YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİKLERİ

Birden fazla FIBA lisanslı menajeri olan bir oyuncu artık cezalandırılabilir bir suç olmayacak. Yeni yapılan düzenleme ile oyuncular aynı anda farklı menajerlerle iletişim kurabilecek.

MENAJER VE OYUNCU ARASINDAKİ SÖZLEŞME, HER İKİ TARAFÇA DA 30 GÜN ÖNCEDEN DİĞER TARAFA BİLDİRİLEREK FESHEDİLEBİLİR

Değişiklik, oyuncular ve menajerler arasındaki karşılıklı taahhütler ve menajer hizmetlerinin kalitesi için daha fazla esneklik sağlıyor. Hem oyuncu hem de temsilci, sözleşmeyi iptal etmek için daha kolay bir yola sahip olacak. Değişiklik yalnızca 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren imzalanan yeni veya güncellenmiş sözleşmeler için geçerli olacak.

ÇIKAR ÇATIŞMALARININ DAHA SIKI DÜZENLENMESİ

FIBA lisanslı bir menajer, halihazırda o kulüpte bir oyuncu ve/veya koçun temsilcisiyse başka bir kulüp adına akfit olarak çalışamayacak.

MENAJER HİZMET BEDELLERİ, HİZMETİN ALICISI TARAFINDAN ÖDENECEK

Artık sözleşme imzalarken menajerlik ücretini oyuncu kendisi ödeyecek. Daha önceki uygulamanın aksine, kulüpler artık oyuncunun menajerlik hizmetleri için ödeme yapmak zorunda kalmayacak. Menajer hizmet bedeli değişmeden kalacak, yani sözleşmenin toplam parasal değerinden %10'dan fazla olamayacak.

TUTARSIZLIKLAR CEZALANDIRILACAK

FIBA, çoğu Tahliye Mektubu'nun değişikliğe kadar oyuncunun menajer adını içermediği gerçeğine dikkat çekti. Ulusal federasyonlar artık FIBA Uluslararası Oyuncu Transferi sistemine doğru bilgileri girmekle yükümlü olacak aksi halde federasyonlar ve kulüpler ağır cezalar ile karşı karşıya kalabilir.

Justas Kalinauskas "Güncellenen düzenlemeler, menajerlik ilkelerinin dayandığı bir çok uygulamayı değiştiriyor diyebiliriz. Değişiklikler, kulüpler, oyuncular, antrenörler ve menajerler arasındaki şeffaflığın ilgi odağı olmasıyla birlikte, oyuncuların çıkarlarını eskisinden daha fazla korumaya yönelikt." dedi.