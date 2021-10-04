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Zenit Astana maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VTB Ligi mücadelesinde Zenit sahasında Astana'yı konuk edecek. Karşılaşmanın yayın saati ve kanalı basketbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Zenit-Astana maçı ne zaman ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2021 Pazartesi 14:47
Zenit Astana maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VTB Ligi mücadelesinde Zenit ile Astana kozlarını paylaşacak. Xavier Pascual yönetiminde yeni sezona hazırlanan ve kadrosunu önemli ölçüde güçlendiren Zenit rakibini mağlup ederek ligde 2'de 2 yapmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Zenit-Astana maçı ne zaman ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

ZENIT-ASTANA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Zenit ile Astana'nın karşı karşıya geleceği mücadele 4 Ekim Pazartesi günü 19.00'da başlayacak. Bu maçı canlı yayınlayan kanal bulunmuyor, müsabakadaki son durumu fotomac.com.tr canlı skor sayfasından takip edebilirsiniz.

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