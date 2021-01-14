Anadolu Efes 99-60 BC Khimki | MAÇ ÖZETİ

THY EuroLeague'in 20. hafta maçlarında temsilcimiz Anadolu Efes sahasında BC Khimki'yi konuk etti. Karşılaşma öncesinde lacivert-beyazlılar 10 galibiyetle 9. sırada bulunurken, konuk Khimki ise 2 galibiyetle 18 takımlı ligde son sırada yer alıyordu. Maç baştan sona temsilcimizin üstünlüğü ile devam etti ve Anadolu Efes mücadeleyi farklı kazanmayı başardı.

Bu skorun ardından Anadolu Efes 11 galibiyete ulaştı ve Olympiakos'u geçerek play-off potasına girdi. Konuk Khimki ise son sırada yer almaya devam etti.

AVRUPA'DA 706. MAÇ

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Rusya temsilcisi Khimki'yi konuk eden Anadolu Efes, Avrupa kupalarındaki 706. mücadelesine çıktı.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında oynadığı 705 karşılaşmada 398 galibiyet ve 307 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 458. maçını oynadı. Lacivert-beyazlı takım, bu kupada bugüne kadar oynadığı 457 karşılaşmada 241 galibiyet ve 216 yenilgiyle sahadan ayrılmıştı.

Rakibi Khimki ile Avrupa kupalarında yedi kez karşılaşan Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde oynadığı bu maçlarda beş galibiyet elde etti. Lacivert-beyazlı ekip, rakibine 2 kez de mağlup oldu.

İki ekip arasında ligin ilk yarısında Moskova'da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes, 105-77 kazanmıştı.