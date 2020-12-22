Haberler Basketbol Darüşşafaka-San Pablo Burgos: 71-74 (MAÇ SONUCU)

-: 71-74 (MAÇ SONUCU)

FIBA H Grubu'nda İspanyol temsilcisi Burgos'u konuk eden Tekfen Takımı rakibine 71-74 mağlup oldu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 23:33
Darüşşafaka-San Pablo Burgos: 71-74 (MAÇ SONUCU)

Tekfen Takımı, FIBA H Grubu dördüncü maçında İspanya temsilcisi Burgos'u konuk etti. Darüşşafaka Ayhan Şahenk'te oynanan 2020 FIBA Erkekler Basketbol Şampiyonlar Ligi 9. hafta maçında Darüşşafaka, sahasında 'a 74-71 mağlup oldu.

Bu sonuçla Daçka, gruptaki dördüncü maçında 3. yenilgisini yaşadı ve gruptan çıkma şansını zora soktu. Hereda San Pablo Burgos ise dördüncü maçında 3. galibiyetini alarak grupta liderliğini sürdürdü.

Salon: Ayhan Şahenk
Darüşşafaka: Erkan Veyseloğlu xx 7, xx 9, Emircan Koşut xx 2, Berk Demir x 5, Josh Magette xxx 11, Doğuş Özdemiroğlu xxx 16, Görkem Doğan x 1, Doruk Dora x, Andrew Delano Andrews xx 13, Grant Jerrett xx 8, Ryan Luther x
Başantrenör: Selçuk Ernak
San Pablo Burgos: Xavier Rabaseda x 2, Omar Sharif Cook x, Vtor Alves Benite x 10, Alex Barrera xx 2, Gregory Alexander Renfroe xx 16, Thaddus Dewayn McFadden Jr. xx 11, Maksim Salash x, Kenneth Horton xxx 20, Miquel Salvo Llambrich x 4, Jordan Djounorou Sakho x, Jasiel Rivero Fernndez xx 5, Dejan Kravic x 4
Başantrenör: Joan Penarroya
1. Periyot: 22-16 (Darüşşafaka lehine)
Devre: 36-40 (San Pablo Burgos lehine)
3. Periyot: 56-55 (Darüşşafaka lehine)

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