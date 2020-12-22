Darüşşafaka-San Pablo Burgos: 71-74 (MAÇ SONUCU)

Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü maçında İspanya temsilcisi Hereda San Pablo Burgos'u konuk etti. Darüşşafaka Ayhan Şahenk'te oynanan 2020 FIBA Erkekler Basketbol Şampiyonlar Ligi 9. hafta maçında Darüşşafaka, sahasında San Pablo Burgos'a 74-71 mağlup oldu.

Bu sonuçla Daçka, gruptaki dördüncü maçında 3. yenilgisini yaşadı ve gruptan çıkma şansını zora soktu. Hereda San Pablo Burgos ise dördüncü maçında 3. galibiyetini alarak grupta liderliğini sürdürdü.



Salon: Ayhan Şahenk

Darüşşafaka: Erkan Veyseloğlu xx 7, Sinan Güler xx 9, Emircan Koşut xx 2, Berk Demir x 5, Josh Magette xxx 11, Doğuş Özdemiroğlu xxx 16, Görkem Doğan x 1, Doruk Dora x, Andrew Delano Andrews xx 13, Grant Jerrett xx 8, Ryan Luther x

Başantrenör: Selçuk Ernak

San Pablo Burgos: Xavier Rabaseda x 2, Omar Sharif Cook x, Vtor Alves Benite x 10, Alex Barrera xx 2, Gregory Alexander Renfroe xx 16, Thaddus Dewayn McFadden Jr. xx 11, Maksim Salash x, Kenneth Horton xxx 20, Miquel Salvo Llambrich x 4, Jordan Djounorou Sakho x, Jasiel Rivero Fernndez xx 5, Dejan Kravic x 4

Başantrenör: Joan Penarroya

1. Periyot: 22-16 (Darüşşafaka lehine)

Devre: 36-40 (San Pablo Burgos lehine)

3. Periyot: 56-55 (Darüşşafaka lehine)