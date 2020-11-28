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Devler kayıp!

A Milli , ile çıktığı ilk sınavında Hırvatistan’a farklı yenildi. , gruptaki üçüncü maçından da mağlup ayrıldı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 23:36 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Devler kayıp!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2022 Elemeleri D Grubu'ndaki üçüncü maçında Hırvatistan'a 79-62 yenildi. , maça etkili başlayan Hırvatlar karşısında ilk çeyreği 24-7, devreyi de 45-24 geride kapattı. Üçüncü çeyreği 19-12 alan Devler, farkı biraz olsun kapattı: 43-57.

RAKİP HOLLANDA

Ancak final periyodunda tempoyu yükselten Hırvatlar, karşılaşmadan 79-62 galip ayrılarak grupta liderliğe yükseldi. ile çıktığı ilk sınavında fark yiyen 12 Dev Adam, gruptaki 4'üncü maçında yarın akşam saat 17.00'de ile karşılaşak. Dün oynanan maçta Hollanda, 'i 78-76 mağlup etmesine rağmen zirveden indi.

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