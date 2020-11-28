Devler kayıp!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2022 Elemeleri D Grubu'ndaki üçüncü maçında Hırvatistan'a 79-62 yenildi. 12 Dev Adam, maça etkili başlayan Hırvatlar karşısında ilk çeyreği 24-7, devreyi de 45-24 geride kapattı. Üçüncü çeyreği 19-12 alan Devler, farkı biraz olsun kapattı: 43-57.

RAKİP HOLLANDA

Ancak final periyodunda tempoyu yükselten Hırvatlar, karşılaşmadan 79-62 galip ayrılarak grupta liderliğe yükseldi. Orhun Ene ile çıktığı ilk sınavında fark yiyen 12 Dev Adam, gruptaki 4'üncü maçında yarın akşam saat 17.00'de Hollanda ile karşılaşak. Dün oynanan maçta Hollanda, İsveç'i 78-76 mağlup etmesine rağmen zirveden indi.