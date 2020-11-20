Haberler Basketbol Aliağa Petkimspor'a corona virüsü şoku! Test sonucu pozitif

'a corona virüsü şoku! Test sonucu pozitif

takımlarından olan 'da corona virüsü şoku yaşanıyor. Kulüpten yapılan açıklamada, uygulanan son testler sonucu bir oyuncunun corona virüsü testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 15:19 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 15:41
Aliağa Petkimspor'a corona virüsü şoku! Test sonucu pozitif

ekiplerinden 'da bir basketbolcunun yeni tip corona virüsü (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, 19 Kasım Perşembe günü uygulanan testlerde bir basketbolcuda pozitif vaka tespit edildiği belirtildi. Semptom görülmeyen oyuncunun izolasyon ve tedavi sürecinin başladığı kaydedildi.

Aliağa Petkimspor, ligin 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Fethiye Beşkaza Spor Salonu'nda Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'a konuk olacak.


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