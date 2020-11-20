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'da corona virüsü süreci sona erdi!

ING ekiplerinden , 3 hafta sonra parkeye çıkacak. Corona virüsü vakaları nedeniyle ve Büyükçekmece maçları ertelenen yeşil-kırmızılılar, 21 Kasım Cumartesi günü HDI ile karşı karşıya gelecek.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 12:05 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 12:20
Pınar Karşıyaka'da corona virüsü süreci sona erdi!

ING 'nde takımdaki 7 oyuncunun corona virüsüne yakalanması nedeniyle ve Büyükçekmece ile oynaması gereken maçlar ertelenen , 21 Kasım Cumartesi günü 3 hafta sonra ilk kez parkeye çıkacak.

Yeşil-kırmızılı ekip ligde HDI 'u ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 15.15'te başlayacak. Karşıyaka'da corona virüsü geçiren oyuncuların testleri hafta içinde negatife dönerken karantinası devam eden Nusret forma giyemeyecek.

Son lig maçını 1 Kasım'da deplasmanında oynayıp ardından salgın kabusuyla boğuşan Pınar Karşıyaka'da karantinaları biten isimler dün günler sonra ilk kez takımla antrenmana katıldı. Basketbol Federasyonu'na bu maç öncesi yaptığı erteleme talebi kabul görmeyen Karşıyaka, kondisyon eksikleri bulunup halsiz olan 6 basketbolcuyu oynatıp oynatmamakla ilgili karar vermedi.

Sezon başında 1 puanı silinen Pınar Karşıyaka ligde 4 galibiyet, 2 beraberlik almıştı. Pınar Karşıyaka, ertelenen maçları öncesi 3 galibiyetin ardından Türk Telekom'a yenilmişti.

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