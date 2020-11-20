Haberler NBA Milwaukee Bucks, Ersan İlyasova'yı serbest bıraktığını açıkladı!

, 'yı serbest bıraktığını açıkladı!

Amerikan () ekiplerinden , internet sitesinden yaptığı paylaşımla dokuz sezon boyunca takımda forma giyen 'yı serbest bıraktığını açıkladı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 11:27 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 11:45
Milwaukee Bucks, Ersan İlyasova'yı serbest bıraktığını açıkladı!

Amerikan () takımlarından , milli basketbolcu 'yı serbest bıraktı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 33 yaşındaki basketbolcunun serbest bırakıldığı duyurulurken, sosyal medya hesabından da milli oyuncuya teşekkür edildi.

2005 NBA draftında 36. sıradan Milwaukee Bucks tarafından seçilen ve 2015'e kadar yedi sezon forma giyen Ersan İlyasova, 2018 yılında eski takımına dönmüştü.

Dokuz sezonda 272'si ilk beşte olmak üzere 583 maçta Bucks forması giyen milli basketbolcu, 9,8 sayı, 5,7 ribaunt ortalamasıyla oynadı.

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