Basketbol Federasyonu Pınar Karşıyaka'nın erteleme talebini reddetti!

ING Basketbol Süper Ligi'nde corona virüsüne yakalanan 7 oyuncusunun testleri bu hafta içinde negatife dönen Pınar Karşıyaka'nın Basketbol Federasyonu'na 21 Kasım Cumartesi günü iç sahada oynanması gereken HDI Sigorta Afyan Belediyespor maçı için yaptığı erteleme talebi kabul edilmedi.

Daha önce ligdeki Bahçeşehir Koleji ve Büyükçekmece, FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki Fortitudo Bologna maçları takımdaki corona virüsü vakaları nedeniyle ertelenen Karşıyaka'nın, tamamı semptom gösteren oyuncularda hastalık sürecinin ağır geçmesi ve bazı isimlerin karantinalarının halen devam etmesi nedeniyle yaptığı başvuru reddedildi.

Parkelerden 1 Kasım'daki Türk Telekom maçından beri uzak kalıp halen tam kadro antrenmanlara çıkamayan Kaf-Kaf, testi negatife dönen isimlerin 21 Kasım Cumartesi günü forma giyip giymeyeceğine sağlık kontrollerinin ardından karar verecek. Karşıyaka'nın maça eksik kadroyla çıkma ihtimali de var.

AYDA'YA ZİYARET

Karşıyaka, İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem felaketi sonrası çöken Rıza Bey Apartmanı'nın enkazı altından 91 saat sonra çıkarılıp Türkiye'ye umut olan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'i ziyaret etti. Gezgin ailesini ziyarete Başkan Turgay Büyükkarcı ve Pınar Karşıyaka Genel Menajeri Selim Çınar gitti.

Büyükkarcı ve Çınar; Ayda ve ailesine kulübün forma ve atkılarını hediye etti. Kulüp, ziyareti sosyal medyada, "Yaşadığımız depremin ardından, kurtuluşu ile bir nebze olsun yaramızı saran ve hepimizi umutlandıran minik Ayda ve Gezgin ailesini ziyaret ettik. Ayda ile birlikte abisi Atakan'a sağlıklı ve huzurlu bir gelecek diliyoruz. Bahtınız açık olsun çocuklar" mesajıyla duyurdu.