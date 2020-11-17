Haberler Basketbol Baskonia - Fenerbahçe Beko | CANLI

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Euroleague'deki temsilcilerimizden , 9. hafta maçında İspanyol ekibi 'ya konuk oluyor. Sarı-lacivertliler, 5. galibiyet için parkeye çıktı. Zorlu mücadelenin canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 22:29 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 23:54
Baskonia - Fenerbahçe Beko | CANLI

, Euroleague'in 9. haftasında İspanyol ekibi 'ya konuk oluyor. Ligde 8 maçta dörder galibiyet ve yenilgi alan sarı-lacivertli ekip, zorlu deplasmanda 5. zafer için parkeye çıktı.

THY Euroleague'deki ilk 2 maçını kazanan Fenerbahçe Beko, sonraki 6 maçta 2 galibiyet elde edebildi. 8. hafta bir başka temsilcisi 'ya konuk olan Kanarya, sahadan 42 sayı farkla 97-55 mağlup ayrılmıştı.

Baskonia ise 6 karşılaşmada 2 galibiyet ve 4 yenilgi aldı. İspanya temsilcisi son 3 maçında rakiplerine yenildi.

BASKONIA - FENERBAHÇE BEKO: 64-59 (4. periyot oynanıyor)

BASKONIA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Fernando Buesa Spor Salonu'nda oynanan Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı saat 22.30'da başladı ve beIN Sports Haber şifresiz olarak canlı yayınlanıyor.

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