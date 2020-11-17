Anadolu Efes - Bayern Münih maçı CANLI

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. 9. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, Bayern Münih'i Sinan Erdem Spor Salonu'nda ağırlıyor.

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ANADOLU EFES - BAYERN MÜNİH

1. PERİYOT OYNANIYOR: 12-12

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ANADOLU EFES - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 20:30'da başlayan Anadolu Efes - Bayern Münih maçı beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.

5. RANDEVU

Anadolu Efes ile Bayern Münih, THY Euroleague'de bugüne kadar 4 kez kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Efes, 4 karşılaşmadan da parkeden galip ayrıldı. Geçtiğimiz sezon Almanya'da oynanan mücadeleden lacivert-beyazlılar 88-63'lük skorla gaip ayrıldı.

AVRUPA KUPALARINDA 694. MAÇ

Avrupa arenasındaki 694. maçına çıkan Anadolu Efes, geride kalan karşılaşmalarda 392 galibiyet ve 301 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Euroleague'de ise 446. mücadelesini oynayan Efes, 235 kez parkeden galip ayrılırken, 210 kez mağlup oldu.

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Ligde Anadolu Efes 80.1 sayı, 28.3 ribaund ve 19.1 asist ortalamalarıyla mücadele ederken, Bayern Münih ise 81.1 sayı, 35.3 ribaund ve 16.0 asist ortalamalarıyla oynuyor. Efes'te Vasilije Micic 15.1 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlıyor. Alman temsilcisinde ise Vladimir Lucic 15.9 ortalamasıyla oynayarak katkıda bulunuyor. Karşılaşmayı Juan Carlos Garcia, Saso Petek ve Artem Lavrukhin üçlüsü yönetiyor.