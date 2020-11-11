Haberler Basketbol FIBA açıkladı... Basketbolda transfer rekoru kırıldı!

açıkladı... Basketbolda rekoru kırıldı!

() tarafından açıklamaya göre, basketbolda 2019-2020 sezonunda takımlar, 8 bin 900 uluslararası gerçekleştirerek bir rekora imza attı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 15:43 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 16:41
FIBA açıkladı... Basketbolda transfer rekoru kırıldı!

Basketbolda 2019-2020 sezonu için dünya çapında takımlar, 8 bin 900 uluslararası gerçekleştirerek rekora imza attı.

'ndan () yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES) ile ortaklaşa hazırlanan "2020 Uluslararası Basketbol Göç Raporu" yayımlandı.

Yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgınına karşın takımlar geçen sezon transferde hız kesmezken, dünya çapında 7 bin 371 oyuncunun dahil olduğu 8 bin 900 transfer gerçekleştirilerek bu alanda bir rekora ulaşıldı.

ABD, bin 733 oyuncu ile en çok basketbolcu ihraç eden ülke olurken, 187 oyuncu ile 9. sırada yer aldı.

, 745 oyuncu ithal ederek bu alanda zirvede, Türkiye ise 206 oyuncu ile listenin 11. sırasında kendisine yer buldu.

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