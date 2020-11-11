Haberler Basketbol Anadolu Efes'ten Bryant Dunston'a jest!

'ten 'a jest!

Spor Kulübü, 'li oyuncusu 'ın ismini iki tribün bloğuna verdi. 250 blok sayısına ulaşan Dunston'a büyük bir jest yapan kulüp, 101 ve 126 numaralı tribün bloklarının ismini "" olarak değiştirdi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 13:20 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 13:45
Anadolu Efes'ten Bryant Dunston'a jest!

Spor Kulübü, tarihinin en çok blok yapan oyuncusu olan 'li basketbolcusu 'a büyük bir jest yaptı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, ile deplasmanda oynanan maçtaki ilk bloğuyla toplamda 250 bloğa ulaşan ve İspanyol Fran Vazquez'i geçerek Avrupa Ligi'nin blok kralı haline gelen Dunston'ın ismi, 'ndaki iki tribün bloğuna verildi. Anadolu Efes'in ev sahibi olduğu son Maccabi Playtika karşılaşmasından önce 101 ve 126 numaralı tribün bloklarının ismi, "" olarak değiştirildi.

Bryant Dunston, ikinci kaptan olduğu Anadolu Efes'te çok uzun süredir forma giyiyor. ABD'li oyuncu 2015-2016 sezonu öncesinde transfer olduğu lacivert-beyazlı takımda altıncı sezonunu geçiriyor. Dunston bu istikrarıyla, Petar Naumoski ile Anadolu Efes'in formasını altı sezon giyen iki oyuncudan biri oldu.

Anadolu Efes formasıyla Avrupa Ligi ikinciliği ve ING Basketbol Süper Ligi şampiyonluklarının yanı sıra ve şampiyonlukları da yaşayan Dunston, Avrupa Ligi'ndeki 251 bloğunun 181'ini lacivert-beyazlı formayla yaptı.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki 101 ve 126 numaralı tribün bloklarını "Dunston Blokları" olarak isimlendiren Anadolu Efes, bu uygulamaya maçların kısıtlı seyircili ya da tam kapasiteli seyircili oynanacağı dönemde de devam edecek.

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