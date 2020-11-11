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TKBL 'nda çeyrek finalistler belli oldu

Federasyonu (TBF) tarafından Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) takımlarının katılımıyla düzenlenen 'nda çeyrek finalistler belli oldu. İşte program...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 09:25
TKBL Federasyon Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu

'nin Kartepe ilçesinde gerçekleştirilen organizasyonda üç gün süren grup maçları sonucunda Antalya 07 , BOTAŞ Gelişim, , Çeşme Basketbol, Gürespor, , ICC ve VİP çeyrek finale yükseldi.

Kupada grup maçlarının son gününde alınan sonuçlar ve 12 Kasım Perşembe günü oynanacak çeyrek final karşılaşmalarının programı şöyle:

Çeşme Basketbol-Menemen Belediyesi Karşıyaka Çarşı Koleji: 86-75

Fenerbahçe Gelişim-Antalya 07 Basketbol: 57-65

İstanbul Üniversitesi-Urla Belediyespor: 67-82

Global Connect Travel Düzce-BOTAŞ Gelişim: 74-77

Yalova VİP-Emlak Konut: 51-58

Edremit Belediyesi Gürespor-ICC Yatırım Sakarya Yükseliş: 84-77

ÇEYREK FİNAL MAÇLARININ PROGRAMI

13.00 Büyükşehir Belediyespor-Yalova VİP

15.15 BOTAŞ Gelişim-ICC Yatırım Sakarya Yükseliş

17.30 Emlak Konut-Çeşme Basketbol

19.45 Edremit Belediyesi Gürespor-Antalya 07 Basketbol

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