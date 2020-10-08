Haberler Basketbol Son dakika | Basketbolda Avrupa Şampiyonası Eleme maçları Türkiye'de oynanacak

Son dakika | Basketbolda Avrupa Şampiyonası Eleme maçları 'de oynanacak

Son dakika haberi: , corona virüsü pandemisi nedeniyle fanus düzeninde organize edilecek Erkekler ve 'nde Kasım ayı elemelerinin 'de oynanacağını açıkladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 17:08 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 17:30
Son dakika | Basketbolda Avrupa Şampiyonası Eleme maçları Türkiye'de oynanacak

, corona virüsü pandemisi nedeniyle fanus düzeninde organize edilecek Erkekler ve 'nde Kasım ayı elemelerinin 'de oynanacağını açıkladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan da konuyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

FIBA , Covid-19 pandemisi nedeniyle fanus düzeninde organize edilecek Erkekler ve Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri Kasım penceresinin ev sahibi şehirlerini açıkladı. Buna göre Türkiye, kadınlarda ve erkeklerde ülkemizin yer aldığı grupların ev sahipliğini yapacak.

Türkiye Federasyonu'nun bugüne kadar düzenlemiş olduğu sayısız FIBA organizasyonunu da göz önünde bulundurarak başvuruyu kabul eden FIBA Avrupa Yönetim Kurulu, müsabakaların 'da oynanmasına karar verdi.

Buna göre; 13-16 Kasım 2020 tarihleri arasında ev sahipliğini yapacağımız Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri karşılaşmaları şu şekilde:

E Grubu

TÜRKİYE – Arnavutluk

Litvanya -

TÜRKİYE – Sırbistan

Arnavutluk – Litvanya

26-29 Kasım 2020 tarihleri arasında ev sahipliğini yapacağımız Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri karşılaşmaları şekilde:

D Grubu

TÜRKİYE - Hırvatistan

İsveç – Hırvatistan

TÜRKİYE - Hollanda

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