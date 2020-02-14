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14 Şubat 2020, Cuma
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'da 4 oyuncu milli takımlara çağrıldı

Pınar Karşıyaka'da 4 oyuncu milli takımlara çağrıldı

ING Süper Ligi ekiplerinden 'da ve 'in yanı sıra Amath M'Baye ile , ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.

'dan yapılan açıklamada, ve 'in 'ta ve 'ta İsveç ile mücadele edecek A Milli Takımı'nın kadrosuna davet edildiği belirtildi.

Bu oyuncuların yanı sıra 'ın 20 Şubat'taki ve 23 Şubat'taki karşılaşmaları için Slovenya Milli Takımı'na, Amath M'Baye'nin de 21 Şubat'ta ve 24 Şubat'ta Karadağ ile mücadele edecek Fransa Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldığı vurgulandı. Bu arada takımda görev yapan antrenörler ile Arda Demirbağ'ın da milli takımda başantrenör 'nın yardımcılığını yapacakları kaydedildi.

  1. 14.02.2020
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