Devlerin rakibi Valencia
Avrupa Ligi'nde bu sezon beklentilerin altında kalan Fenerbahçe Beko, zorlu bir sınava çıkacak. Sarı-lacivertliler, Ülker Salonu'nda Valencia'yı ağırlayacak.
Saat 20.45'te başlayacak mücadele beIN Sports 3'ten yayınlanacak. Geride kalan 15 haftada yalnızca 5 galibiyet alan Obradovic'in öğrencileri, 10 kez salondan mağlubiyetle ayrıldı. Bu arada Avrupa kupalarında 524 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertlilerin, 300'ünde rakiplerine üstünlük sağladı, 224 yenilgi aldı.
ÜLKER SALONU SARIYA BOYANACAK!
Bu sezon Avrupa'da alınan başarısız sonuçlara rağmen Fenerbahçe Beko'ya büyük destek veren taraftarlar, bugün de Ülker Salonu'ndaki yerini alacak. Salonu doldurması beklenen 12. adam, önceki maçlarda olduğu gibi yine tek renk olacak. Sosyal medyada duyuru yapan Fenerbahçe taraftarları, maça gelecek herkesin sarı giyinmesi için çağrıda bulunuyor.
- 27.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Beşiktaş'ta 4 oyuncu için bilet hazır! İşte o isimler...
Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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