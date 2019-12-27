Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Kazanmaya alışın

Öğrencilerinden aynı isteği ve mücadeleyi 17. haftada da göstermelerini isteyen tecrübeli hoca, "Beşiktaş galibiyetinin daha anlamlı olması için ilk yarının son maçından da 3 puanla ayrılmalıyız. Artık kazanmayı alışkanlık haline getiren bir Fenerbahçe istiyorum" ifadelerini kullandı.

'BU 3 PUAN ÇOK ÖNEMLİ'

Sarı-lacivertlilerin hocası, sözlerine şöyle devam etti: "Kaybettiğimiz maçlardan sonra olduğu gibi kazandığımız maçlardan sonra da bir şekilde eleştiriliyoruz. Herkesin kulağını tıkayıp, sahaya odaklanmasını istiyorum. Deplasmanda 4 haftadır galibiyet sevinci yaşayamadık. Rize karşısında alacağımız 3 puan bu açıdan da çok önemli olacak. Rakiplerimizin de puan kaybetme ihtimalini düşünürsek, Rize karşısında alacağımız galibiyetle ikinciliğe kadar çıkabiliriz. Bu da ikinci yarı öncesi rakiplerimize ciddi bir mesaj olacaktır."



YA GUSTAVO YA DA ZANKA

Serdar Aziz'in cezalı, Sadık'ın sakatlığı nedeniyle oynamayacağı 17. hafta öncesi F.Bahçe'de savunma kurgusu konuşulmaya başladı. Beşiktaş derbisinde başarılı bir görüntü çizen Jailson'un Rize'de de stoper olarak oynaması beklenirken, partneri için iki ihtimal var. Teknik heyetin Jailson ile birlikte Zanka ya da Gustavo'dan birini tercih edeceği belirtildi.