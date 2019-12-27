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27 Aralık 2019, Cuma
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'de Ersun : Kazanmaya alışın

Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Kazanmaya alışın

Teknik Direktörü Ersun , dünkü idman öncesi öğrencileriyle kısa bir toplantı yaptı. Yanal, maçındaki mücadelelerinden dolayı bir kez daha tebrik ettiği futbolcularına Rizespor sınavının önemini anlattı.

Öğrencilerinden aynı isteği ve mücadeleyi 17. haftada da göstermelerini isteyen tecrübeli hoca, " galibiyetinin daha anlamlı olması için ilk yarının son maçından da 3 puanla ayrılmalıyız. Artık kazanmayı alışkanlık haline getiren bir istiyorum" ifadelerini kullandı.

'BU 3 PUAN ÇOK ÖNEMLİ'
Sarı-lacivertlilerin hocası, sözlerine şöyle devam etti: "Kaybettiğimiz maçlardan sonra olduğu gibi kazandığımız maçlardan sonra da bir şekilde eleştiriliyoruz. Herkesin kulağını tıkayıp, sahaya odaklanmasını istiyorum. Deplasmanda 4 haftadır galibiyet sevinci yaşayamadık. karşısında alacağımız 3 puan bu açıdan da çok önemli olacak. Rakiplerimizin de puan kaybetme ihtimalini düşünürsek, Rize karşısında alacağımız galibiyetle ikinciliğe kadar çıkabiliriz. Bu da ikinci yarı öncesi rakiplerimize ciddi bir mesaj olacaktır."

YA GUSTAVO YA DA ZANKA
'in cezalı, Sadık'ın sakatlığı nedeniyle oynamayacağı 17. hafta öncesi F.Bahçe'de savunma kurgusu konuşulmaya başladı. Beşiktaş derbisinde başarılı bir görüntü çizen Jailson'un Rize'de de stoper olarak oynaması beklenirken, partneri için iki ihtimal var. Teknik heyetin Jailson ile birlikte Zanka ya da Gustavo'dan birini tercih edeceği belirtildi.

  1. 27.12.2019
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