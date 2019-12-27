Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Kazanmaya alışın
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, dünkü idman öncesi öğrencileriyle kısa bir toplantı yaptı. Yanal, Beşiktaş maçındaki mücadelelerinden dolayı bir kez daha tebrik ettiği futbolcularına Rizespor sınavının önemini anlattı.
Öğrencilerinden aynı isteği ve mücadeleyi 17. haftada da göstermelerini isteyen tecrübeli hoca, "Beşiktaş galibiyetinin daha anlamlı olması için ilk yarının son maçından da 3 puanla ayrılmalıyız. Artık kazanmayı alışkanlık haline getiren bir Fenerbahçe istiyorum" ifadelerini kullandı.
'BU 3 PUAN ÇOK ÖNEMLİ'
Sarı-lacivertlilerin hocası, sözlerine şöyle devam etti: "Kaybettiğimiz maçlardan sonra olduğu gibi kazandığımız maçlardan sonra da bir şekilde eleştiriliyoruz. Herkesin kulağını tıkayıp, sahaya odaklanmasını istiyorum. Deplasmanda 4 haftadır galibiyet sevinci yaşayamadık. Rize karşısında alacağımız 3 puan bu açıdan da çok önemli olacak. Rakiplerimizin de puan kaybetme ihtimalini düşünürsek, Rize karşısında alacağımız galibiyetle ikinciliğe kadar çıkabiliriz. Bu da ikinci yarı öncesi rakiplerimize ciddi bir mesaj olacaktır."
YA GUSTAVO YA DA ZANKA
Serdar Aziz'in cezalı, Sadık'ın sakatlığı nedeniyle oynamayacağı 17. hafta öncesi F.Bahçe'de savunma kurgusu konuşulmaya başladı. Beşiktaş derbisinde başarılı bir görüntü çizen Jailson'un Rize'de de stoper olarak oynaması beklenirken, partneri için iki ihtimal var. Teknik heyetin Jailson ile birlikte Zanka ya da Gustavo'dan birini tercih edeceği belirtildi.
- 27.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
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Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Beşiktaş'ta 4 oyuncu için bilet hazır! İşte o isimler...
Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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