Fenerbahçe transferde bombayı patlattı! Dünya yıldızıyla anlaşma tamam - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Aralık 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Fenerbahçe transferde bombayı patlattı! Dünya yıldızıyla anlaşma tamam

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı! Dünya yıldızıyla anlaşma tamam

Süper Lig'de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Sarı-lacivertliler bir süredir sol bek arayışlarına devam ederken, yaklaşık 15 gündür gizli bir operasyon yürütüyordu. Fenerbahçeli kurmaylar, bombayı patlattı ve dünya yıldızıyla anlaşma sağladı. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...
26 Aralık 2019 Perşembe 22:31 Güncelleme: 26.12.2019 22:32
Fenerbahçe transferde bombayı patlattı! Dünya yıldızıyla anlaşma tamam

Ara transfer dönemi için arayışlarına devam eden sarı-lacivertliler transferde mutlu sona ulaştı.

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Fenerbahçe transferde bombayı patlattı! Dünya yıldızıyla anlaşma tamam

Süper Lig'de ilk devreyi hafta sonunda Çaykur Rizespor maçıyla kapayacak olan Fenerbahçe'de çalışmalar son sürat devam ediyordu.

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı! Dünya yıldızıyla anlaşma tamam

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre eksik bölgeleri belirleyen sarı-lacivertliler somut adımlar atmaya başladı.

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı! Dünya yıldızıyla anlaşma tamam

Deneyimli teknik adam, yönetime verdiği raporda önceliği sol bek mevkisine vermişti.

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı! Dünya yıldızıyla anlaşma tamam

Hasan Ali Kaldırım'ın o mevkide tek opsiyon olarak kalması, sol bekteki eksikliği gözler önüne sermişti.

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