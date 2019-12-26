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Fenerbahçe transferde bombayı patlattı! Dünya yıldızıyla anlaşma tamam
Süper Lig'de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Sarı-lacivertliler bir süredir sol bek arayışlarına devam ederken, yaklaşık 15 gündür gizli bir operasyon yürütüyordu. Fenerbahçeli kurmaylar, bombayı patlattı ve dünya yıldızıyla anlaşma sağladı. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...
26 Aralık 2019 Perşembe 22:31
Güncelleme: 26.12.2019 22:32
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Ara transfer dönemi için arayışlarına devam eden sarı-lacivertliler transferde mutlu sona ulaştı.
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Süper Lig'de ilk devreyi hafta sonunda Çaykur Rizespor maçıyla kapayacak olan Fenerbahçe'de çalışmalar son sürat devam ediyordu.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre eksik bölgeleri belirleyen sarı-lacivertliler somut adımlar atmaya başladı.
Deneyimli teknik adam, yönetime verdiği raporda önceliği sol bek mevkisine vermişti.
Hasan Ali Kaldırım'ın o mevkide tek opsiyon olarak kalması, sol bekteki eksikliği gözler önüne sermişti.