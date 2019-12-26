Fenerbahçe transferde bombayı patlattı! Dünya yıldızıyla anlaşma tamam

Süper Lig'de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Sarı-lacivertliler bir süredir sol bek arayışlarına devam ederken, yaklaşık 15 gündür gizli bir operasyon yürütüyordu. Fenerbahçeli kurmaylar, bombayı patlattı ve dünya yıldızıyla anlaşma sağladı. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...

26 Aralık 2019 Perşembe 22:31 Güncelleme: 26.12.2019 22:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





