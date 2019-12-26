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Ozan Tufan sosyal medya yorumlarını okudu! Roberto Carlos ve Pogba...
Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki futbolcusu Ozan Tufan, sosyal medyadan kendisine gelen yorumları okudu. Sarı-lacivertli takımın Youtube hesabından yayınladığı videoda eğlenceli görüntüler vardi. İşte Ozan Tufan'a gelen o yorumlar ve genç futbolcunun verdiği cevaplar...
26 Aralık 2019 Perşembe 21:47
Güncelleme: 26.12.2019 21:50
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Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ettiği maçta harika bir gol atan Ozan Tufan, Fenerbahçe'nin Youtube kanalında kendisi için yapılan yorumları okudu ve görüşlerini paylaştı.
İşte o yorumlar ve Ozan Tufan'ın cevapları...
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Yorum: Bazı Ozan Tufan fotoğrafları
Ozan Tufan:Pogba görüyor mu, duyuyor mu bunları acaba? haberi var mı? İnşallah o da görüyordur.
Yorum: Süper Lig maçlarından görüntü paylaşamadığımız için Ozan Tufan'ın attığı harika golü bu şekild göstermek isteriz.
Ozan Tufan: Gerçekten harika bir çizim olmuş, çok teşekkür ederiz bu harika çizim için.
Yorum: Örnek bir Ozan Tufan fotoğrafı.
Ozan Tufan: Modric'in giydiği bu forma evde, talibi çok. Açık arttırma devam ediyor.
Yorum: Pogba'yı nasip etmeyen Allah, ondan daha iyisi Ozan Tufan'ı nasip etti.
Ozan Tufan: "Gerçekten teşekkür ederim, Allah razı olsun güzel dilekleriniz için.