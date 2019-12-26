Ozan Tufan sosyal medya yorumlarını okudu
Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki futbolcusu Ozan Tufan, sosyal medyadan kendisine gelen yorumları okudu. Sarı-lacivertli takımın Youtube hesabından yayınladığı videoda eğlenceli görüntüler vardi. İşte Ozan Tufan'a gelen o yorumlar ve genç futbolcunun verdiği cevaplar...
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