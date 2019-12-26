Fenerbahçe Fabio Coentrao ile büyük ölçüde anlaştı

Süper Lig'de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Sarı-lacivertliler bir süredir sol bek arayışlarına devam ederken, yaklaşık 15 gündür gizli bir operasyon yürüten Fenerbahçeli kurmaylar, Fabio Coentrao ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. A Spor İstihbarat Şefi Aykut İnce, Futbolmatik programına bağlanarak detayları ve gelişmeleri aktardı. İşte transfere dair tüm detaylar...