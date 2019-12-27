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27 Aralık 2019, Cuma
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'de Rodrigues hırs küpü

Fenerbahçe'de Rodrigues hırs küpü

Krmızı kart cezası sona eren , maçı öncesi hırs küpü... 'ın şans vermesi halinde sol kanatta görev yapacak olan yıldız futbolcu, idmanlardaki performansıyla tüm dikkatleri üstüne çekiyor.

Kırmızı kart cezası sona eren , maçı öncesi hırs küpü... 'ın şans vermesi halinde sol kanatta görev yapacak olan yıldız futbolcu, idmanlardaki performansıyla tüm dikkatleri üstüne çekiyor. Yanal'ın özellikle son vuruşlarda daha iyi olmasını istediği Rodrigues, idmanların ardından şut çalışması yapıyor.

  1. 27.12.2019
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