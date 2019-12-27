Fenerbahçe'de Rodrigues hırs küpü
Krmızı kart cezası sona eren Garry Rodrigues, Çaykur Rizespor maçı öncesi hırs küpü... Teknik direktör Ersun Yanal'ın şans vermesi halinde sol kanatta görev yapacak olan yıldız futbolcu, idmanlardaki performansıyla tüm dikkatleri üstüne çekiyor.
Kırmızı kart cezası sona eren Garry Rodrigues, Çaykur Rizespor maçı öncesi hırs küpü... Teknik direktör Ersun Yanal'ın şans vermesi halinde sol kanatta görev yapacak olan yıldız futbolcu, idmanlardaki performansıyla tüm dikkatleri üstüne çekiyor. Yanal'ın özellikle son vuruşlarda daha iyi olmasını istediği Rodrigues, idmanların ardından şut çalışması yapıyor.
- 27.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Beşiktaş'ta 4 oyuncu için bilet hazır! İşte o isimler...
Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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