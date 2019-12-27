Fenerbahçe'de Rodrigues hırs küpü

Kırmızı kart cezası sona eren Garry Rodrigues, Çaykur Rizespor maçı öncesi hırs küpü... Teknik direktör Ersun Yanal'ın şans vermesi halinde sol kanatta görev yapacak olan yıldız futbolcu, idmanlardaki performansıyla tüm dikkatleri üstüne çekiyor. Yanal'ın özellikle son vuruşlarda daha iyi olmasını istediği Rodrigues, idmanların ardından şut çalışması yapıyor.