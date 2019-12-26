Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Premier Lig'den! Bedavaya geliyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Aralık 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Premier Lig'den! Bedavaya geliyor

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Premier Lig'den! Bedavaya geliyor

Süper Lig'de zorlu Çaykur Rizespor deplasmasmanından 3 puanla dönerek devre arasına kayıpsız girmek isteyen Fenerbahçe'de gözler artık tamamen transfere çevrilmiş durumda. Listesinde birçok yıldız bulunan sarı-lacivertlilere transfer piyangosu İngiltere'den vurdu. Yıldız futbolcu transferde Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...
26 Aralık 2019 Perşembe 19:57 Güncelleme: 26.12.2019 19:57
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Premier Lig'den! Bedavaya geliyor

Arayışlarını son sürat devam eden Fenerbahçe'ye transfer piyangosu vurdu.

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Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Premier Lig'den! Bedavaya geliyor

Sarı-lacivertliler ligde ezeli rakibi Beşiktaş'ı yenerek büyük moral depolamıştı.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Premier Lig'den! Bedavaya geliyor

Bütün camia şampiyonluk için kenetlenirken Fenerbahçeli kurmaylar transferde gaza bastı.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Premier Lig'den! Bedavaya geliyor

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler hummalı bir çalışma içinde.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Premier Lig'den! Bedavaya geliyor

Finansal Fair Play kıskacında olan Fenerbahçe transferde ince eleyip sık dokuyor.

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