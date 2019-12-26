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Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Premier Lig'den! Bedavaya geliyor
Süper Lig'de zorlu Çaykur Rizespor deplasmasmanından 3 puanla dönerek devre arasına kayıpsız girmek isteyen Fenerbahçe'de gözler artık tamamen transfere çevrilmiş durumda. Listesinde birçok yıldız bulunan sarı-lacivertlilere transfer piyangosu İngiltere'den vurdu. Yıldız futbolcu transferde Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...
26 Aralık 2019 Perşembe 19:57
Güncelleme: 26.12.2019 19:57
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Arayışlarını son sürat devam eden Fenerbahçe'ye transfer piyangosu vurdu.
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Sarı-lacivertliler ligde ezeli rakibi Beşiktaş'ı yenerek büyük moral depolamıştı.
Bütün camia şampiyonluk için kenetlenirken Fenerbahçeli kurmaylar transferde gaza bastı.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler hummalı bir çalışma içinde.
Finansal Fair Play kıskacında olan Fenerbahçe transferde ince eleyip sık dokuyor.