Fenerbahçe'den Ghoulam hamlesi!
İtalyan basınından Fenerbahçe için yeni bir sol bek iddiası geldi. Napoli'de yayınlanan günlük Il Mattino gazetesinde yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Napoli'de forma şansı bulmakta zorlanan Faouzi Ghoulam'la ilgileniyor.
Teknik direktör Gennaro Gattuso'nun kadroda düşünmediği Ghoulam'ın devre arasında kiralık olarak başka bir takıma gitmeye sıcak baktığı, bu mevkiye oyuncu arayan Fenerbahçe'nin iyi bir seçenek olduğu kaydedildi.
5 YILDIR ÇiZME'DE OYNUYOR
Marsilya tarafından da takip edildiği belirtilen Ghoulam, futbola St. Etienne'de başladı. 2014 yılında 5 milyon euro bonservisle Napoli'ye transfer olan 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon Serie A'da 5 maçta forma giydi. Kulübüyle 2022'ye kadar kontratı var. Hasan Ali'nin yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sol bekte alternatifi olmayan ve bu bölgede Dirar'ı kullanan Kanarya, ocakta takviye yapmak istiyor. Milan'lı Rodriguz de gündemde yer alıyor.
- 27.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Beşiktaş'ta 4 oyuncu için bilet hazır! İşte o isimler...
Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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