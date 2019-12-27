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27 Aralık 2019, Cuma
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'den Ghoulam hamlesi!

Fenerbahçe'den Ghoulam hamlesi!

İtalyan basınından için yeni bir sol bek iddiası geldi. 'de yayınlanan günlük Il Mattino gazetesinde yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Napoli'de forma şansı bulmakta zorlanan Faouzi Ghoulam'la ilgileniyor.

Teknik direktör Gennaro Gattuso'nun kadroda düşünmediği Ghoulam'ın devre arasında kiralık olarak başka bir takıma gitmeye sıcak baktığı, bu mevkiye oyuncu arayan 'nin iyi bir seçenek olduğu kaydedildi.

5 YILDIR ÇiZME'DE OYNUYOR
Marsilya tarafından da takip edildiği belirtilen Ghoulam, futbola St. Etienne'de başladı. 2014 yılında 5 milyon euro bonservisle 'ye transfer olan 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon Serie A'da 5 maçta forma giydi. Kulübüyle 2022'ye kadar kontratı var. Hasan Ali'nin yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sol bekte alternatifi olmayan ve bu bölgede Dirar'ı kullanan Kanarya, ocakta takviye yapmak istiyor. Milan'lı Rodriguz de gündemde yer alıyor.

  1. 27.12.2019
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