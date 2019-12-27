Nec Fenerbahçe için duacı

NEC Nijmegen'in yöneticisi Wilco van Schaik, Ferdi Kadıoğlu'nun transferi için Fenerbahçe'nin ödemesi gereken paranın son tutarını hâlâ alamadıklarını belirterek, FIFA'ya şikayette bulunduklarını söyledi. Schaik, Fenerbahçe'nin ligdeki durumunu takip ettiklerini de belirterek, "Fenerbahçe şu an ligde dördüncü ve umarız Avrupa kupalarına katılır. Çünkü o zaman UEFA lisansı almak için başvuru yapacaklar ve bu da tüm borçları ödemeyi ve onay almayı gerektiriyor" dedi.