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27 Aralık 2019, Cuma
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Nec için duacı

Nec Fenerbahçe için duacı

'in yöneticisi Wilco Schaik, 'nun transferi için 'nin ödemesi gereken paranın son tutarını hâlâ alamadıklarını belirterek, 'ya şikayette bulunduklarını söyledi.

NEC Nijmegen'in yöneticisi Wilco Schaik, 'nun transferi için 'nin ödemesi gereken paranın son tutarını hâlâ alamadıklarını belirterek, 'ya şikayette bulunduklarını söyledi. Schaik, Fenerbahçe'nin ligdeki durumunu takip ettiklerini de belirterek, "Fenerbahçe şu an ligde dördüncü ve umarız Avrupa kupalarına katılır. Çünkü o zaman lisansı almak için başvuru yapacaklar ve bu da tüm borçları ödemeyi ve onay almayı gerektiriyor" dedi.

  1. 27.12.2019
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