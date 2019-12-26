Fenerbahçe'de şok gelişme! Yıldız isim geri dönüyor...
İlk yarıda son haftaya girilirken Beşiktaş derbisinde aldığı 3 puanla moral depolayan sarı-lacivertliler, ikinci yarı hazırlıklarına start verdi. Ligin ikinci yarısında yakalanan güzel havayı sürdürmek isteyen Fenerbahçe'de ocak ayı transfer döneminde yapılacak takviyelerinde yanında, takımdan gönderilecek isimler de belli olmaya başlıyor. Beklenen katkıyı veremeyen isimlerle yolların ayrılmasını isteyen Yanal, giden oyunculardan gelecek paralarla transfere kaynak yaratma amacında. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler...
26 Aralık 2019 Perşembe 16:57
Güncelleme: 26.12.2019 17:06
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İlk yarıda son haftaya girilirken Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
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Son hafta oynanan Beşiktaş mücadelesini 3-1 kazanarak moral depolayan sarı-lacivertliler, takıma yapılacak takviyelerin yanında bazı isimlerle de yollarını ayırma planı yapıyor.
Yapılacak transferlerde ince eleyip sık dokuyan sarı-lacivertliler, Ersun Yanal'ın raporları doğrultusunda bir transfer rotası izleyecek.
Bazı isimleri takımdan göndererek kaynak oluşturmayı amaçlayan Fenerbahçe'de Victor Moses ismi öne çıkıyor.
Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezonun ocak ayında Nijeryalı oyuncuyu İngiliz ekibi Chelsea'den 1.5 yıllığına kiraladı. Ancak Moses, yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle takıma beklenen katkıyı veremedi.