Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu ile ilgili bomba son dakika gelişmesi! Bu kez bahsi geçen rakam 30 milyon euro. Bu sezon teknik direktör Ersun Yanal'ın en güvendiği isimlerin başında gelen yıldız oyuncu için Premier Lig ekibi kesenin ağzını açtı. Peki, o isim kim? Hangi takım sarı lacivertli ekibe bu transfer için 30 milyon euro önerdi? İşte Fenerbahçe'deki son dakika transfer gelişmesinin ayrıntıları...
26 Aralık 2019 Perşembe 11:35
Güncelleme: 26.12.2019 12:07
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Beşiktaş galibiyetiyle zirve yarışına tekrardan dahil olan Fenerbahçe'de gözler artık transfer döneminde...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Orta saha ve yedek forvet için girişimlerde bulunan sarı-lacivertli ekip, sol bek transferi için de çalışmaları hızlandırmıştı.
Sezonu zirvede tamamlayarak hem 4. yıldızı takmak hem de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, iç ve dış transferde radikal kararlar almaya hazırlanıyordu.
Ocak ayında yapacağı birkaç takviyeyle takımı güçlendirmeyi amaçlandıran sarı-lacivertlilerin önceliği sol bek transferi...
SOL BEKİN PARASI ÇIKIYOR MU?
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'ın Audi Cup'ta oynanan BayernMünih maçında sakatlanmasının ardından ligin 8. haftasında oynanan YukatelDenizlispor maçına kadar sol beksiz yoluna devam etmişti.