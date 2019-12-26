Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu ile ilgili bomba son dakika gelişmesi! Bu kez bahsi geçen rakam 30 milyon euro. Bu sezon teknik direktör Ersun Yanal'ın en güvendiği isimlerin başında gelen yıldız oyuncu için Premier Lig ekibi kesenin ağzını açtı. Peki, o isim kim? Hangi takım sarı lacivertli ekibe bu transfer için 30 milyon euro önerdi? İşte Fenerbahçe'deki son dakika transfer gelişmesinin ayrıntıları...