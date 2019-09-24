Türk Telekom'un kulüp başkanı Yusuf Kıraç: "Ankara'nın sesi olmaya devam edeceğiz" - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
24 Eylül 2019, Salı
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'un kulüp başkanı : "'nın sesi olmaya devam edeceğiz"

Türk Telekom'un kulüp başkanı Yusuf Kıraç: "Ankara'nın sesi olmaya devam edeceğiz"

Süper Ligi ekiplerinden 'un kulüp başkanı , "'nın sesi olmaya devam edeceğiz. Ankara'nın lokomotif takımı olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz." dedi.

Başkan Kıraç ve yönetim kurulu üyeleri, yeni sezon öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada yaptığı açıklamada iki misyonlarının bulunduğunu belirten başkan Kıraç, "Bir tanesi 170 yıllık marka değerinin temsili. Dolayısıyla başta yöneticiler, sporcularımız ve maça gelen taraftarlarımız olmak üzere bu marka değerine halel getirmeyecek davranış içerisinde olacağız. Çünkü bu ciddi bir birikim. İkincisi kulübüyüz. Bu da üzerimizde ciddi bir yük. Bu iki bilinçle önümüzdeki sezona başlayacağız." diye konuştu.

Kıraç, geçen sezon play-off etabında mücadele ettiklerini hatırlatarak, "Play-off etabında Fenerbahçe Beko ile başa baş mücadele ettik. Geçen sezon başarılı bir takımımız vardı. Takımımız ULEB 'nda son dakikaya kadar mücadele etti. Bunları 'e döndüğümüz ilk sene başardık. Bu, basketbola ne kadar önem verdiğimizin göstergesi." ifadelerini kullandı.

"YAPILANMANIN TEMELİ GENÇLİK VE MÜCADELE"

"Yeni bir yapılanmaya gidiyoruz. Yapılanmanın temeli gençlik ve mücadele." diyen , "Bu konuda hem hocamız hem de genel menajerimizin isteklerine paralel olarak bir takım oluşturmaya çalıştık. Genç, kariyerleri olan, başarıya aç oyuncularla takımı takviye ederek, önümüzdeki sezona daha atletik girmeyi, göze hoş gelen anlayışını dinamizmle buluşturmayı hedefliyoruz. Bunu hazırlık maçlarında gösterdik. Son 1-2 maçı geriden gelerek aldık. Bizim istediğimiz de bu; takımımızın mücadele etmesi, göze hoş gelen bir basketbol ortaya koyması." değerlendirmesinde bulundu.

KADRO YAPILANMASI HAKKINDA BİLGİ VEREN KIRAÇ, ŞÖYLE DEVAM ETTİ:

"Geçen sezondan , TJ Campbell ve ile yola devam ediyoruz. Mamak Belediyespor'da kiralık oynayan genç oyuncular ve tekrar takıma döndüler. Yabancı transferlerde de politikamız yine aynı oldu. Genç, mücadeleci, dinamik, çıkış yapabilecek oyuncuları kadromuza kattık. Ülkelerinin milli takımlarında forma giyen ve 'i, NBA geçmişi olan RJ Hunter ve Nick Johnson'u aramıza kattık. Rotasyonumuzu güçlendirmek için de boş durmadık. Çıkış yapabilecek, Ankara'dan milli takıma gidebilecek oyuncular kimler olabilir diye konuştuk ve bu fırsatları değerlendirmeye çalıştık. Transferi tamamladık."

Kıraç, "Bu oyuncu kadrosuyla ilk hedefimiz play-off'a kalmak. Fiziksel ve mental olarak buna hazır olduğumuzu düşünüyoruz. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde de grubu iyi yerde tamamlayarak tur atlamak ve gidebildiğimiz yere gitmek istiyoruz. Çok güçlü rakiplerimiz var. Bunları Ankara seyircisinin önüne çıkarmak da bizim için ayrı bir gurur vesilesi." şeklinde görüş belirtti.

ANKARA SEYİRCİSİNDEN DESTEK İSTEYEN KIRAÇ, ŞUNLARI KAYDETTİ:

"Ankara'nın sesi olmaya devam edeceğiz. Ankara'nın lokomotif takımı olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu sene Ankara'dan iki takım var. İnşallah Ankara'daki takım sayısı önümüzdeki yıllarda daha da artar. Ankara seyircisinin desteklerini bekliyoruz. Başkentin takımı olarak Süper Lig ve Avrupa'da fırtınalar estirebilecek potansiyele sahibiz. Genç ve dinamik bir takım, umut vadediyor. Taraftarlarımız müsterih olsun. Ayakları yere basan bir anlayışla iddialı konumumuzu daha da güçlendireceğiz.

TÜRK TELEKOM'UN KADROSU

'un 2019-2020 sezonu kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:

Nicholas Johnson, Ronald Jordan Hunter, Muhammed Baygül, Polat Kaya, Metin Türen, Şafak Edge, Moustapha Fall, Ercan Bayrak, Akif Egemen Güven, Enes Berkay Taşkıran, Kylie Wiltjer, Efe Beşok, TJ Campbell, Burak Gözeneli.

  1. 24.09.2019
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