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20 Eylül 2019, Cuma
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'nin yeni yıldızı De Colo 'da

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı De Colo İstanbul'da

Beko'nun yeni transferlerinden Fransız yıldız Nando De Colo, ailesiyle birlikte 'a geldi. De 'a geldiklerini Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ile duyurdu.

EuroLeague'deki temsilcilerimizden Beko, yeni sezon öncesi önemli bir hamle yaparak CSKA 'nın Fransız yıldızı Nando De Colo'yu kadrosuna katmıştı.

Çin'de düzenlenen 2019 FIBA 'nda ile mücadele eden De Colo, turnuvanın sona ermesinin ardından 'a geldi.

Nando De Colo, ailesiyle birlikte bugün İstanbul'a gelirken takım çalışmalarını İtalya'da sürdürmeye devam ediyor.

NANDO DE COLO KİMDİR?

Nando de Colo 23 Haziran 1987 tarihinde Fransa'da doğmuştur. 1.96 boyunda 91 kg ağırlığında yer alan de Colo Şutör gard pozisyonunda oynamaktadır.

KARİYERİ

Nando de Colo profesyonelliğe 2006 yılında koçluğunu 'in yaptığı Fransa Ligi ekiplerinden takımında oynamaya başlayarak ilk adımını attı. Fransız oyuncu 2007-08 sezonunda maç başına 15.0 sayı ortalaması ile iyi bir performans ortaya koyarak takımının Semaine des As kupasını kazanmasını ve Fransa Basketbol Kupası ile Eurochallenge'de final oynamasında önemli rol üstlendi.

Cholet Basket'te bir başarılı yıl daha geçirdikten sonra 2009 NBA Seçmeleri'ne katılmaya karar veren oyuncu 2. tur 53. sıradan takımı tarafından seçildi. De Colo daha sonra 2009 yılında İspanyol ekibi BC takımına oldu ve burada 2010 yılında takımıyla birlikte EuroCup şampiyonluğu yaşadı. Fransız oyuncu 2011-12 sezonunda maç başına 15.4 sayı ortalaması ile oynayarak kariyerinin en iyi yılını geçirdi.

Daha sonra 2012 Temmuz'unda NBA'de oynayabilcek olgunluğa eriştiğine inanarak Valencia'dan ayrılma kararı aldı. 13 Temmuz 2012 tarihinde de Colo San Antonio Spurs takımı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. de Colo, Spurs'de geçirdiği iki sene boyunca beklenen performansı ortaya koyamadı ve Spurs'ün NBA Development League'deki takımı Austin Toros'a gönderildi. Daha sonra geri çağrılsa da yine beklenen etkiyi yapamadı ve 20 Şubat 2014 tarihinde Austin Daye karşılığında 'a takaslandı.

De Colo, 9 Temmuz 2014'te VTB Birleşik Ligi ve EuroLeague ekibi CSKA Moskova ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık sözleşme imzaladı. 2016 yılında CSKA Moskova ile EuroLeague şampiyonluğuna ulaştı. Ayrıca 2016 EuroLeague normal sezonu ve dörtlü finalinin en değerli (mvp) oyuncusu seçildi.

  1. 20.09.2019
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