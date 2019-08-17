Milliler Dünya Kupası vizesi aldı

16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, Yunanistan'ı 75-62 yenerek beşinci oldu.

İtalya'nın Udine kentinde düzenlenen organizasyonda milliler, rakibi karşısında ilk yarıyı 41-30 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci yarısında da üstünlüğünü sürdüren Türkiye, karşılaşmayı 75-62 kazandı.

Bu sonuçla turnuvayı beşinci sırada bitiren milli takım, 2020 yılında gerçekleştirilecek FIBA 17 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası'nda yer alma hakkını elde etti.