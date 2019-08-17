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17 Ağustos 2019, Cumartesi
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Milliler vizesi aldı

Milliler Dünya Kupası vizesi aldı

16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda , 'ı 75-62 yenerek beşinci oldu. Organizasyonu beşinci tamamlayan milli takım, 2020 FIBA 17 Yaş Altı Erkekler 'na katılmaya hak kazandı. .

16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda , 'ı 75-62 yenerek beşinci oldu.

İtalya'nın Udine kentinde düzenlenen organizasyonda milliler, rakibi karşısında ilk yarıyı 41-30 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci yarısında da üstünlüğünü sürdüren Türkiye, karşılaşmayı 75-62 kazandı.

Bu sonuçla turnuvayı beşinci sırada bitiren milli takım, 2020 yılında gerçekleştirilecek FIBA 17 Yaş Altı Erkekler 'nda yer alma hakkını elde etti.

  1. 17.08.2019
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