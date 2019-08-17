Milliler Dünya Kupası vizesi aldı
16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, Yunanistan'ı 75-62 yenerek beşinci oldu. Organizasyonu beşinci tamamlayan milli takım, 2020 FIBA 17 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. .
16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, Yunanistan'ı 75-62 yenerek beşinci oldu.
İtalya'nın Udine kentinde düzenlenen organizasyonda milliler, rakibi karşısında ilk yarıyı 41-30 önde tamamladı.
Mücadelenin ikinci yarısında da üstünlüğünü sürdüren Türkiye, karşılaşmayı 75-62 kazandı.
Bu sonuçla turnuvayı beşinci sırada bitiren milli takım, 2020 yılında gerçekleştirilecek FIBA 17 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası'nda yer alma hakkını elde etti.
- 17.08.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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