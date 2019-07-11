Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Bahçeşehir Basketbol, Altan Erol'u transfer ettiğini sosyal medyadan duyurdu. Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Altan Erol yeni zaferlere Bahçeşehir Koleji'nde kanat açacak." denildi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Bahçeşehir Basketbol, Altan Erol'u transfer ettiğini sosyal medyadan duyurdu.
Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Altan Erol yeni zaferlere Bahçeşehir Koleji'nde kanat açacak." denildi.
Geride kalan sezonu Afyon Belediyespor'da tamamlayan 36 yaşındaki oyuncu, 8,96 sayı, 3,23 ribaunt ve 1,23 asist ortalamalarıyla mücadele etmişti.
- 11.07.2019
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin fernando-ndiaye bozuldu en az bu kalite olmalı öyle topal şu bu olacaksa yandık.onyekuruda giderse 3 önemli oyuncu şu an yok
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin maalesef gs transferde aslında iyi gitmiyor takım yaşlandırıldı genç oyunculara yatırım hiç yok.durmadan kalite kaybediyor
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Beşiktaş Andres Lioi'yi gündemine aldı
Toplam 2
Yorum
eray alper potuk,epuranu,mehmet topal gibi oyuncular gelirse çok iyi olur yerli olarak
Bahçeşehir Basketbol'da transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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