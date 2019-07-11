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11 Temmuz 2019, Perşembe
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Bahçeşehir 'da

Bahçeşehir Basketbol'da transfer

Tahincioğlu Süper Ligi takımlarından Bahçeşehir Basketbol, 'u ettiğini duyurdu. hesabından yapılan paylaşımda "Altan Erol yeni zaferlere 'nde kanat açacak." denildi.

Tahincioğlu Süper Ligi takımlarından Bahçeşehir Basketbol, 'u ettiğini duyurdu.

hesabından yapılan paylaşımda "Altan Erol yeni zaferlere 'nde kanat açacak." denildi.

Geride kalan sezonu Afyon Belediyespor'da tamamlayan 36 yaşındaki oyuncu, 8,96 sayı, 3,23 ribaunt ve 1,23 asist ortalamalarıyla mücadele etmişti.

  1. 11.07.2019
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