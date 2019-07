Aktüel haberler (30.06.19)

PSG'NİN YENİ HEDEFİ BONUCCİ

De Ligt transferinde Juventus'un gerisinde kalan Paris-Saint Germain, yeni hedefini Bonucci (32) olarak belirledi. Juve'de bu sezon az forma şansı bulması beklenen stoperin ayrılığa sıcak baktığı biliniyor. PSG, 2023'e kadar kontratı bulunan Bonucci için 35 milyon euro'yu gözden çıkardı.



BÜYÜK ÖDÜL

Çim kortta oynanan tek grand slam turnuvası olan Wimbledon'da bu yıl, tekler şampiyonlarına 2 milyon 350 bin sterlin para ödülü verilecek. Londra'daki organizasyonda ana tablo maçları bugün başlayacak ve turnuva 13 Temmuz'da sona erecek.



F1'DE NEFES KESEN YARIŞ!

Formula 1 sezonunun 9. yarışı olan Avusturya Grand Prix'ini Red Bull pilotu Max Verstappen, Charles Leclerc'e yaptığı müthiş atakla kazandı. Geçişin incelemeye alınmasıyla ilgili konuşan Hollandalı pilot, "Böyle geçiş yapmayacaksak evde oturalım. Temas tabii ki olacak" ifadelerini kullandı.



ERNAK'LA 1 YIL DAHA

Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Selçuk Ernak'la 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon ligi 10. sırada tamamlayan Daçka, THY Avrupa Ligi'nde ise son sırada kalmıştı.



EROL CAN ANTEP'TE

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında başantrenör Nenad Markovic ile yola devam etme kararı alan Gaziantep Basketbol, geçen sezon G.Saray'da oynayan Erol Can Çinko ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllığına anlaşma sağladı.



MİROTİC BARÇA'DAN DEV KONTRATI KAPTI

Son yıllarda Euroleague'de başarısız olan Barcelona bombayı patlattı. Katalan devinin, Milwakuee Bucks'tan ayrılan Nikola Mirotic'le, sözleşme imzaladığı bildirildi. AS gazetesi, Avrupa basketbolunda görülmeyen bir kontrat yapan 28 yaşındaki yıldızın, 6 yıl için 36 milyon euro net ücret alarak tarihe geçeceğini duyurdu.



JUDO'DA ALTIN MADALYA

Polonya'daki Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası karma takımlar finalinde Muhammed Demirel, Ayten Mediha Yeksan, Musa Şimşek ve Hilal Öztürk'ten oluşan Türkiye, Romanya'yı 4-0 yenerek altın madalya elde etti.